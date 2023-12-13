MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde şefler konsept olarak hamsi düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan hamsi buğulama tarifi merak konusu oldu. Peki, hamsi buğulama nasıl yapılır? Hamsi buğulama tarifi için malzemeler neler?

İşte hamsi buğulama tarifi…

HAMSİ BUĞULAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gram hamsi

- 2 adet domates

- 2 adet kuru soğan

- 3 adet biber

- 4 adet defne yaprağı

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet limon suyu

- Yarım demet maydanoz

- Tuz ve karabiber

HAMSİ BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

Hamsileri yıkadıktan sonra kılçıkları ayıklayın.

Soğanları soyun ve halka şeklinde doğrayın.

Domateslerin de kabuklarını soyun ve yine halka olacak şekilde doğrayın.

Biberleri yıkayın ve sap, tohum kısımlarını çıkarıp uzunlamasına doğrayın.

Doğradığımız malzemeleri harmanlayın ve yarısını ısıya dayanıklı bir cam tepsiye yerleştirin. Üzerine hamsi filetoları dizin ve kalan malzemeleri de hamsinin üzerine dağıtın.

Limon suyunu, karabiber ve tuzu karıştırın. Tüm malzemelerin üzerine bu karışımı eşit bir şekilde gezdirin.

Tereyağını küçük parçalara ayırın ve malzemelerin üzerine serpiştirin. Defne yapraklarını da tepsiye yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 35 dakika yemeğinizi pişirin. Buğulamayı fırından çıkarında üzerine ince kıyılmış maydanozu serpiştirin.