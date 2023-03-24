Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Milli Takımın teklifini kabul etmedi

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Ülkesi Slovakya'da düzenlenen yılın futbolcusu oylamasında üçüncü olan Hamsik, daha öncede toplam 8 kez bu ödülü kazanmıştı.

Sakatlık döneminden sonra Bordo Mavililerde yeniden formasına kavuşan 36 yaşındaki Marek, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada sürpriz bir itirafta bulundu.

Slovakya A Milli Takımı’nın formasını 136 kez giyerek, ayrı bir rekora da imza atan Hamsik, Slovakya basınına yaptığı açıklamada " Formasını giydiğim Trabzonspor ile lig şampiyonluğunu kazandığım için çok şanslıyım ve mutluyum. Sakatlıklar nedeniyle ise milli takımımda fazla oynayamadım. Umarım 2024 Avrupa Şampiyonası için Slovakya iyi bir başlangıç yapar." dedi.

Bu arada Slovakya A Milli Takım teknik direktörü Francesco Colzona'dan yardımcı antrenörlük teklifi aldığını söyleten Slovak yıldız oyuncu: "Bir ara İtalya'da Calzona ile bir araya geldik. A Milli Takım’da yardımcı antrenör olmamı istedi ama kabul etmedim. Çünkü; Trabzonspor'la sözleşmem var, kulübümü ve taraftarları seviyorum. Kulübüme haksızlık yapmak istemem. Sezon sonunda futbolu bırakacak mıyım bilmiyorum ama bu konuda henüz net bir karar vermedim. Bu kararımı sezon bittikten sonra açıklayacağım. Tamam mı? Devam mı? diye" şeklinde konuştu.