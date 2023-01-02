Trabzon'un yıldızına devlet nişanı

2021 yılından beri Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik'e büyük onur.

35 yaşındaki futbolcuya Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini artırdığı için devlet nişanı verildi.

Cumhurbaşkanı Kaputova, törende yaptığı konuşmada Hamsik için, "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" ifadesini kullandı.

Hamsik, 2021 yılı yaz transfer döneminde Göteborg'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.