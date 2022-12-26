İsmail Saymaz hamsinin fiyatını paylaştı. Görenlerin gözleri büyüdü. Bu gidişle vatandaş hamsiyi ''hamsi kavağa çıktığında'' yer

Karadeniz’de hamsi avındaki azalma tezgahlara olumsuz yansırken Hamsi sezonun en yüksek fiyatını gördü

HAMSİ 100 TL'YE ÇIKTI

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul ‘da semt pazarına hamsinin fiyatını 100 TL’ye çıktığını açıkladı…

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz mesajında; “Semt pazarında hamsi 100 lira” dedi…

İşte o paylaşım:

TRABZON’DA DA 70 LİRA

İstanbul’da fiyatı 100 liraya çıkan hamsi ise Trabzon’da 70 lirayı gördü.

İHA’nın haberine göre; Karadeniz'de hamsinin fiyatları ile ilgili konuşan balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Şu anda hamsinin kilosu 70 TL. Sezonun en pahalı en yüksek rakamı diyebiliriz. Birkaç günden beri fiyatı yüksek. Hamsinin en ucuz dönemi 25-35 TL idi, şu an en yüksek fiyat dün ve bugün. Dolayısıyla fiyat yükseldiği için vatandaş pek talep göstermiyor. Hamsiler genellikle Ereğli taraflarından geliyor.” İfadelerini kullandı.