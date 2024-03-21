Hamza Dağ seçime 10 gün kala ortağı MHP’den ‘gol’ yedi! İzmir’de tüm planı bozuldu

Kaynak: Cumhuriyet
Hamza Dağ seçime 10 gün kala ortağı MHP’den ‘gol’ yedi! İzmir’de tüm planı bozuldu
İzmir’i CHP’nin elinden almak isteyen AKP’li Hamza Dağ, seçim kampanyası boyunca partisinin logosunu reklamlarında kullanmamaya özen gösterdi. Ancak Cumhur İttifakı ortağı MHP ise internette Hamza Dağ için verdiği reklamlarda Milliyetçi Hareket Partisi’nin logosunu kullandı.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim kampanyası sürecinde parti logosunu broşür, afiş ve reklam panolarında kullanmadı.

hamza3.jpg

FOTOĞRAFININ ÜZERİNE MHP LOGOSU BASILDI

Hamza Dağ’ın bu tercihine rağmen MHP’nin Dağ için yayımladığı reklamlarda parti logosunu kullandığı görüldü.

hamza2.jpg

EgeSaati'nin haberine göre; Hamza Dağ, ittifak ve AKP içinde tartışmalara neden olan kampanyasını, “Yerel seçimlerde siyasi ayrım gözetmeksizin tüm İzmir halkına hitap etme arzusundan kaynaklandığını” diyerek savunsa da MHP “Herkes için herkese göre belediye” sloganıyla internet üzerinden yayımladığı reklamlarda, Dağ’ın fotoğrafıyla birlikte MHP logosunu da kullandı.

hamza1.jpg

Dağ’ın “Her kesme hitap eden belediyecilik” hamlesini gölgede bırakan MHP’nin internet reklamı, tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

İlgili Haberler
AKP’nin reklamında kullandığı ‘Çiftçi’ hangi ünlü ve zengin sanatçı çıktı
Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?
Fatih Erbakan'dan AKP'ye 3 şehirde büyük darbe! Küskünlerin yeni adresi oldu
Son Haberler
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi Ekonomi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi
Misafir Ağırlamayı Sevenler İçin Ev Ürünleri Gündem
Misafir Ağırlamayı Sevenler İçin Ev Ürünleri
Turgut Altınok'un Oğuzhan Uğur'un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi Gündem
Turgut Altınok'un Oğuzhan Uğur'un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. İşte 2024 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı Gündem
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. İşte 2024 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
Murat Kurum: 3 puan öndeyiz Siyaset
Murat Kurum: 3 puan öndeyiz
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar
Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan mucize ot ortaya çıktı