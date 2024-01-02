Han Yunus'ta ilk çadır kent kuruldu

Kaynak: İHA
Han Yunus'ta ilk çadır kent kuruldu
Filistin Kızılayı, İsrail’in saldırıları sebebiyle Gazze’de yerinden olan Filistinliler için Han Yunus kentinde ilk çadır kentin kurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze’ye karadan, denizden ve havadan saldırılar sürüyor. İsrail'in 88 gündür düzenlediği saldırılarında şu ana kadar 22 bin 185 Filistinli yaşamını yitirdi, 58 bin 35 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1.9 milyon (nüfusun yüzde 85'inden fazlası) Filistinli ise İsrail'in saldırıları sebebiyle yerinden oldu. Savaşın gölgesinde günlük hayatlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmaya çalışıyor.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu ifade edildi. Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı duyuruldu.

Gazze’nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1,4 milyon Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Son Haberler
Firdevs ne demek? Firdevs isminin anlamı nedir? Keşfet
Firdevs ne demek? Firdevs isminin anlamı nedir?
Killa Hakan Almanya’dan ateş etti polis Türkiye'deki evini bastı Magazin
Killa Hakan Almanya’dan ateş etti polis Türkiye'deki evini bastı
Füsun ne demek? Füsun isminin anlamı nedir? Keşfet
Füsun ne demek? Füsun isminin anlamı nedir?
Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem Dünya
Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de hafriyat kamyonunun devrildiği korku dolu anlar kameralara yansıdı Gündem
İzmir'de hafriyat kamyonunun devrildiği korku dolu anlar kameralara yansıdı
Suudi Arabistan’ın 2023 yılında idam ettiği insan sayısı yok artık dedirtti Dünya
Suudi Arabistan’ın 2023 yılında idam ettiği insan sayısı yok artık dedirtti
Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Gündem
Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi