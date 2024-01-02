Han Yunus'ta ilk çadır kent kuruldu

İsrail ordusunun Gazze’ye karadan, denizden ve havadan saldırılar sürüyor. İsrail'in 88 gündür düzenlediği saldırılarında şu ana kadar 22 bin 185 Filistinli yaşamını yitirdi, 58 bin 35 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1.9 milyon (nüfusun yüzde 85'inden fazlası) Filistinli ise İsrail'in saldırıları sebebiyle yerinden oldu. Savaşın gölgesinde günlük hayatlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmaya çalışıyor.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu ifade edildi. Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı duyuruldu.

Gazze’nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1,4 milyon Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.