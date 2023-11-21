Hande Ataizi evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Yaklaşık 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile birliktelik yaşayan Hande Ataizi, evlilikle ilgili açıklama yaptı.

Hande Ataizi evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Ünlü oyuncu Hande Ataizi konuk olduğu ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’ programında samimi açıklamalarda bulundu.

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"HİÇ KİMSEYLE EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan oyuncu "Sadece erkek arkadaşımla değil, hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum. Artık oğlum var, hayatım onun üzerinden devam ediyor, önceliğim o. İki insan birbirini seviyorsa, karışan görüşen yoksa bir nefes alalım. Açıkçası çocuk da zaten halihazırda yapılmış ise ille de ilişkiyi bir imzalara sokmanın anlamı yok" dedi.

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‘Bihter’in galasında 550 bin dolarlık ödünç bir bileklik takan Hande Ataizi “Ben hiçbir mücevhere öyle bir para vermedim. Zaten öyle bir dönemde değiliz” diye konuştu.

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