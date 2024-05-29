Hande Ataizi için 5 milyon liralık teklif

Hande Ataizi, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle yıllardır dikkat çeken bir isim olmasıyla biliniyor.

Reklam filmlerindeki ücret talebi ise son zamanlarda gündeme geldi.

"Camdaki Kız" dizisindeki Cana karakteri ve "Bihter" filmindeki Firdevs Hanım rolüyle tanınan Ataizi, fit görünümü ve zamanla yarışan güzelliğiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Türk dizi sektöründe genç yaşlardan itibaren yer alan 50 yaşındaki ünlü oyuncu, güzelliği ve formda oluşuyla sıkça konuşuluyor.

Bu kez ise reklam filmi için istediği ücretle magazin dünyasının merkezine oturdu.

Snobmagazin'in haberine göre; Hande Ataizi reklam anlaşmaları için markalardan 5 milyon TL ücret talep etti.