Hande Ataizi'nin bileğinde bir milyon dolar var. Yanında iki koruma da göndermişler

Hande Ataizi, Bihter'in galasında 1 milyon dolar değerinde bileklik taktı. Takı firması, bileklik için iki de koruma görevlendirdi.

Hande Ataizi'nin bileğinde bir milyon dolar var. Yanında iki koruma da göndermişler

Aşk-ı Memnu uyarlaması 'Bihter' filminin galası, önceki akşam yapıldı. Filmin Firdevs'i Hande Ataizi, tarzı ve aksesuarlarıyla dikkat çekti. Kolundaki bilekliğin bir milyon dolar olduğunu söyleyen Ataizi'nin yanında mücevher için iki tane de koruma gönderildiği öğrenildi.

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Halid Ziya Uşaklıgil’in ‘Aşk-ı Memnu’ romanından uyarlanan ‘Bihter’ filminin galası, önceki akşam Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. Galaya katılan tüm davetlilerin o döneme uygun kostümlerle galaya katılmaları ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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Etkinliğin en çok dikkat çeken isimlerinden, 'Bihter' filminin Firdevs'i Hande Ataizi, Farah Zeynep Abdullah ile aralarında kriz çıktığı iddialarıyla ilgili gazetecilere içtenlikle cevap verdi.

"NE DEMEM GEREKİYOR, BİLMİYORUM"

Ataizi, "Biz küs değildik ki barışalım. Çok güzel bir ikili olduk. Dışarıdan yanlış algılansa da öyle bir durum yok” dedi. Bunun üzerine aynı sorunun yöneltildiği Abdullah, “Ne demem gerekiyor, bilmiyorum” diyerek herkeste şaşkınlık yarattı. İkili daha sonra kameralar karşısında sarılarak poz vererek, küs olmadıklarını söyledi.

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TAM 1 MİLYON DOLAR

Hande Ataizi'nin kolundaki bileklik de dikkat çekti. Takı firmasının, bilekliğin bir milyon dolar olduğunu doğrulayan ünlü isme, mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi.

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