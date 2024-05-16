Hande Baladın ağlaya ağlaya oynadı. Zehra Güneş kenardan baktı

Voleybol Kadın A Milli Takımımız, Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Japonya’ya 3-2 yenildi.

Antalya Spor Salonu'ndaki maçın ilk iki setini Japonya 25-23 ve 25-21 kazandı.

Üçüncü ve dördüncü sette ise müthiş bir mücadele sergileyen Filenin Sultanları 25-23 ve 25-20'lik setlerle durumu 2-2'ye getirdi.

Dördüncü sete Hande Baladın'ın müthiş oyunu damgasını vurdu. Hande'nin mücadelesine arkadaşları da eklenince milliler farkı açtı. Ancak bu sette büyük bir talihsizlik yaşandı ve bir topu çıkarmak isterken Hande ayak bileğinden sakatlandı.

İlk tedavisi yapılırken acıdan kıvranan ve gözlerinden yaş gelen Hande kenara alındı.

Japonya da farkı hızla kapattı ancak Melissa Vargas'ın devreye girmesiyle milliler seti yine önde bitirmeyi başardı.

Son sete ise Japonlar hızlı başlayıp, farklı öne geçince sakatlanmasına rağmen Hande Baladın yine oyuna girdi ve acı çeke çeke oynadı. Ancak bu gayret yenilgiyi önleyemedi.

Japonya maçında gözler Zehra Güneş'i aradı.

Omuz sakatlığı nedeniyle Sultanlar Ligi biter bitmez İtalya ve İsviçre'de tedavi olan Zehra Güneş, çalışmalarından görüntüler de paylaşmıştı.

Ancak daha sonra İspanya tatiline çıkarak fotoğraflar da paylaşmıştı.

İyileştiği sanılan, hatta Milli Takım kadrosuna da alınan Zehra Güneş, Japonya maçında oyuna hiç girmedi.

Bu da "Madem sakatlığı sürüyordu neden Milletler Ligi kadrosuna alındı. Kaptan Eda Erdem sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Zehra da kadroda olmasaydı yerine sağlam birisi alınamaz mıydı?" sorusunu gündeme getirdi.