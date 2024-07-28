Hande Baladın bacaklarını açtı İlkin ve Elif yazdı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını son sürat sürdürüyor.

Filenin Sultanları bir yandan Pazartesi oynanacak olan Hollanda maçı için antrenmanlarını yaparken bir yandan da eğlenmeyi eksik etmiyor.

Olimpiyat köyünden paylaştıkları videolar ile herkesin yüzlerini güldüren yıldız voleybolcularda son olarak Hande Baladın’ın yaptığı paylaşım herkese kahkaha attırdı.

Odasında dinlediği sırada Baladın’ın yanına gelen İlkin Aydın ve Elif Şahin yıldız voleybolcunun bacağına not yazdı.

İkilinin Baladın’ın bacağına “777 aldım vermedim, ben seni yendim” yazdığı görüldü.

Yapılan bu paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.