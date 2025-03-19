Hande Baladın derbi öncesi iddialı konuştu

Kaynak: İHA
Hande Baladın derbi öncesi iddialı konuştu

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında VakıfBank ile kozlarını paylaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka yarın saat 20.00'da başlayacak.

HANDE BALADIN İDDİALI KONUŞTU

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan milli smaçör Hande Baladın, "Kendi evimizde lig etabının son maçına kazanmak için çıkıp, normal sezonu en iyi şekilde bitirmek için mücadele edeceğiz. Derbinin her iki takım için de büyük önem taşıdığının farkındayız, bu maç sadece ligdeki konumumuz için değil, bizler için play-off etabı öncesinde de iyi bir prova olacak. Sahaya çıktığımızda seyircimizi de arkamıza alıp, iyi bir takım oyunu ve ruhu ile galip gelen taraf olmak istiyoruz. Biz Eczacıbaşı Dynavit olarak mücadelemizi son topa kadar sürdüreceğiz" diye konuştu

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