Hande Baladın ferahlattı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Hande Baladın'ın sakatlanması ve FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri için Tayland’da bulunan takımdan ayrılıp, İstanbul'a dönmesi Türkiye'nin yüreğini yakmıştı.

Hande'nin Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımda yer alıp almayacağı da merak konusu olmuştu.

Milli voleybolcu yaptığı açıklamayla yürekleri ferahlattı. Hande, Paris'te milli formaya kavuşacağını söyledi.

Güzel oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Herkese merhaba

Son günlerde sakatlığım nedeniyle yükselen endişeleri ve göndermiş olduğunuz geçmiş olsun mesajlarının farkındayım. Bu nedenle endişelerinizi biraz olsun giderebilmek için sizlerle duygularımı paylaşmak istedim. Maalesef VNL final etabında yer alamayacağım. Fakat bu kısa ara yalnızca küçük bir iyileşme ve güçlenme süreci olacak benim için.

Bu süreçte attığınız mesajlar ve dilekleriniz benim için çok güçlü bir motivasyon kaynağı. Bunun için çok teşekkür ederim.

Hepimizin en büyük hayali ortak. Hayalimizin gerçek olması için takım arkadaşlarımın yanına daha da güçlü döneceğime dair inancım tam.

Paris’te bir an önce ay yıldızlı formaya kavuşup, sizlerin de desteği ve inancıyla birlikte çok güzel başarılara imza atmayı dört gözle bekliyorum.

Yarınki maç için takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sahada yanınızda olamasam da tüm kalbim sizlerle kızlar!

Paris’te görüşmek üzere”

