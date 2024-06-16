Hande Baladın gerçeği ortaya çıktı

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Hande Baladın gerçeği ortaya çıktı

Filenin Sultanları Brezilya'ya 3-0 yenilirken, Hande Baladın'la ilgili gerçek de ortaya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki 12’nci maçında Brezilya’ya 3-0 yenildi.

Filenin Sultanları bu sonuçla dünya birinciliğini Brezilya'ya kaptırmış oldu.

Maçın en dikkat çeken olayı ilk 6 başlayan Hande Baladın'ın kenara alınmasıydı.

Nedenini ise karşılaşma sonrası Başantrenör Daniele Santarelli açıkladı. Santarelli, "Hande Baladın sıkıntı hissettiğini söyledi. Risk almak istemedim. Bu nedenle çıkardım. Şanssız bir durumdayız sakatlıklar nedeniyle. Hande takım için çok önemli ve değerli bir oyuncu" dedi.

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