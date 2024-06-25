Hande Baladın nefes nefese

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Hande Baladın nefes nefese

Milli voleybolcu Hande Baladın son paylaşımıyla gündemde.

Milli voleybolcu Hande Baladın FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde sakatlanmış, son maçlar oynanmadan İstanbul'a dönmüştü.

Hande'nin yokluğunda milli takım da elenmişti.

Sakatlıktan sonra Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımda yer alıp almayacağı da merak konusu olmuştu.

Hande Baladın ise şu açıklamayı yapmıştı:

“Herkese merhaba

Son günlerde sakatlığım nedeniyle yükselen endişeleri ve göndermiş olduğunuz geçmiş olsun mesajlarının farkındayım. Bu nedenle endişelerinizi biraz olsun giderebilmek için sizlerle duygularımı paylaşmak istedim. Maalesef VNL final etabında yer alamayacağım. Fakat bu kısa ara yalnızca küçük bir iyileşme ve güçlenme süreci olacak benim için.

Bu süreçte attığınız mesajlar ve dilekleriniz benim için çok güçlü bir motivasyon kaynağı. Bunun için çok teşekkür ederim.

Hepimizin en büyük hayali ortak. Hayalimizin gerçek olması için takım arkadaşlarımın yanına daha da güçlü döneceğime dair inancım tam.

Paris’te bir an önce ay yıldızlı formaya kavuşup, sizlerin de desteği ve inancıyla birlikte çok güzel başarılara imza atmayı dört gözle bekliyorum."

Hande Baladın son olarak bugün bir paylaşım daha yaptı.

Güzel voleybolcu tek başına çalışırken nefes nefese kaldığı fotoğrafını paylaştı.

Hande Baladın'ın hızla düzeldiği, kuvvet çalışmalarına ağırlık verdiği, Paris Olimpiyatları'nda da takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

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