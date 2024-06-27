Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın yatak pozu olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın yatak pozu olay oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın iki yıldızı Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın tedavi olurken verdikleri poz sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Milletler Ligi'nde beklenen performansının geride kalmıştı. Üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle bir türlü ideal kadrosunu oluşturamayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 mağlup olup elenmişti.

Filenin Sultanları'nda yeni hedef Paris 2024 Olimpiyat Oyunları... Dev organizasyon öncesi sakatlıkları bulunan yıldızlarımızın tedavileri devam ediyor. Eski sağlıklarına kavuşmaları için yoğun bir tedavi programı uygulanan yıldızlardan ikisi de Hande Baladın ve İlkin Aydın...

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İki voleybolcumuz, Olimpiyat Oyunları'na hazır olabilmek için tedavilerini aksatmadan sürdürüyor. Özel hayatlarında da iki iyi arkadaş olan Hande ve İlkin, tedavi olurken fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. İki voleybolcunun yatak pozu viral oldu.

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Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı şöyle:

29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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