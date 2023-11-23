Hande Baladın yeni kariyer hedefini açıkladı! Gelecek yıllarda olabilir

Voleybolcu Hande Baladın, kariyerinin ilerleyen dönemleri için ne gibi hedefleri olduğunu açıkladı. Baladın, şu anda Eczacıbaşı Dynavit'te olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da vurguladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hande Baladın yeni kariyer hedefini açıkladı! Gelecek yıllarda olabilir

Eczacıbaşı Dynavit ve A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından Hande Baladın, Esquire dergisinin kasım ayı sayısına konuk oldu.

Pek çok konuya değinen Baladın, "Kariyerinin ilerleyen dönemleri için ne gibi hedeflerin var?" sorusuna da yanıt verdi.

"AVRUPA'DA FARKLI BİR VOLEYBOL DENEYİMLEMEK GİBİ BİR HEDEFİM OLABİLİR"

Baladın, "Bu yıl içerisindeki en önemli hedeflerim arasında Misli.com Sultanlar Ligi ve Milli Takım'ında başarılı olmak var. Gelecek yıllarda ise Avrupa'da farklı bir kültür, farklı bir voleybol deneyimlemek gibi bir hedefim olabilir. Şu anda Eczacıbaşı Dynavit'te dünyanın en iyi oyuncuları ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"POLONYA MAÇI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Unutamadığın bir maç var mı?" sorusunu da cevaplayan başarılı oyuncu, "2020 Olimpiyat elemeleri yarı finalinde Polonya ile karşılaştığımız maç benim için çok büyük önem taşıyor. Polonya, turnuva boyunca çok formdaydı ve güçlü bir kadroya sahipti. Adrenali çok yüksek bir maç olmuştu. Karşılaşmadan galibiyetle ayrıldık; finalin, daha sonra da Olimpiyatların yolunu tuttuk. Ben de bu maçta çok kritik sayılar üretmiştim ve milli takımımızın bu önemli galibiyetinde rolüm olduğu için çok mutluyum." dedi.

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