Hande Baladın yuvadan uçuyor mu?

Hande Baladın yuvadan uçuyor mu?

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyen milli oyuncu Hande Baladın için Fenerbahçe Medicana iddiaları gündeme geldi.

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Hande Baladın'ı Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'nın transfer etmek istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Gazete Mintonette'nin haberine göre; Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'ten Hande Baladın’ı transfer hedefi olarak belirledi ve tüm şartları zorlama kararı aldı. Eczacıbaşı Dynavit’in de yıldız oyuncuyu kadroda tutmak için yeni sözleşme teklifinde bulunacağı konuşuluyor.

Eczacıbaşı’nda gösterdiği performansla Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının etkili isimlerinden biri olan Hande Baladın kariyerinde daha önce İzmir DSİ, Arkas, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Galatasaray formalarını giymişti.

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