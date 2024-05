Hande Baladın'a ne oldu?

Milli Takım'ın ve Eczacıbaşı'nın yıldızı Hande Baladın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gerildiğini ve stresli anlar yaşadığını anlattı.

Baladın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalaar

Aşırı yoğunluktan dolayı geç gelen bir postla karşınızdayım

Birkaç gün önce benim için kıymetli bir an yaşandı. Yaşananların güzelliğini, özelliğini ben de şu anda anlıyorum sanırım. (Çok fazla heyecan ve stresten duygularımı çok iyi ifade edememiş olabilirim). Bu süreçte çok farklı duygular hissettim. Gerçekten, 26 yaşında bir profesyonel sporcuya belgesel çekilir mi sorusuyla başladık bu projeye. Red Bull ailesi bu projeyi daha önce diğer Red Bull atletleriyle gerçekleştirmiş olsa da benim için çok değişik, zor ama çok özel bir deneyimdi ve camiamızda bir ilkti. Sanırım o yüzden bu süreçte fazlaca gerildim ve stresli anlar yaşadım ama şimdi düşündüğümde gerçekten gurur duyduğum ve mutlu olduğum bir proje oldu. Kariyerimin ortasında böyle bir proje yapılır mı sorusu gibi birçok soru beni tedirgin ederken işin detaylarına indikçe aslında genç jenerasyonlara bunu şu anda anlatabilmek ve biraz olsun hayatımızın belli kısımlarını aktarabilmek önemliydi. Kariyerim noktalandığında iyi ki bu projeyi gerçekleştirmişiz diyeceğime çok eminim.

9 Mayıs akşamı benimle olan herkese çok teşekkür ederim. Red Bull ailesine; bana böylesine güzel bir anı yaşattıkları, bu anları ölümsüzleştirdikleri ve vermiş oldukları tüm emekler için teşekkür ederim. Belgesel ekibimize, yönetmenimiz Berna ablaya gösterdiği ilgi için ve tüm emekleri için çok teşekkür ederim. Kariyerimde bana ve gelişimime emek veren bana bu işin güzelliğini öğreten, belgesel içinde olan ve olamayan tüm antrenörlerime çok teşekkür ederim. En özel, en güzel anları paylaştığım ve paylaşmaya devam edeceğim, yardımlaşmayı öğrendiğim, voleybol kariyerimde iyi-kötü tüm duyguları beraber yaşayabildiğimiz için, takım arkadaşlarıma ve en yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda olduğunuz, desteklediğiniz, bana vermiş olduğunuz sevgi ve değer için çok çok teşekkür ederim ve ailem bu zamana kadar hiçbir zaman desteğinizi esirgemediğiniz için, yaptığım tüm fedakarlıkların 10 katını, 100 katını yapıp her zaman dimdik yanımda durduğunuz için ne kadar teşekkür etsem az. Hepiniz iyi ki varsınız.

Ve tüm voleybol severler, Umarım hem takım olarak hem bireysel olarak çok daha güzel başarılarla kariyerimi, kariyerlerimizi doldurup, hep beraber bu sevinci, gururu paylaşmaya devam ederiz. Hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda, kendi yolumda her zaman en iyisini yapmak, buna çabalamak en büyük gayem. Bu hikayede; inişlerle, çıkışlarla, iyisiyle, kötüsüyle her zaman yanımda olduğunuz ve olmaya devam edeceğiniz için teşekkür ederim. Her şey sizinle daha anlamlı..."