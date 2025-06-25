Hande Baladın'dan kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Baladın'dan kötü haber

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın hakkında açıklama yaptı

TVF, Hande Baladın'ın Brezilya maçında sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edildiğini ve Hande'nin tedavisine hemen başlandığını açıkladı.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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