Hande Baladın'ın gece kıyafeti nefes kesti. Onu hiç böyle görmediniz

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncusu Hande Baladın’ın kariyerinin anlatıldığı "Baladın" belgeselinin galası İstanbul'da gerçekleştirildi.

Red Bull TV’de bugün yayına girecek belgeselin galasında Hande Baladın yine göz kamaştırdı. Sahadaki başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine toplayan Hande Baladın'ı görenler gözlerini onun üzerinden alamadı.

Şık gece elbisesiyle kameraların karşısına geçen Hande Baladın, "Çok heyecanlı ve gerginim. Hala kariyerim devam etmekte ve böyle bir şey bizim camiamızda ilk defa yapılıyor. Umarım izleyenler de bizim kadar keyif alır ve beğenir" ifadelerini kullandı.

Hande, "Fragmanda '26 yaşında birine belgesel çekilir mi' dedin, bir diğer fragmanda da eleştirilerden bahsediyordun. Neler söylemek istersin?" sorusuna, "Bu proje ilk geldiğinde aynı soru ile karşılık verdim, '26 yaşında birine belgesel çekilir mi' diye. Çektik, bakalım. Umarım güzel olur, bir ilk oldu. Eleştirilerle alakalı, her zaman eleştiriye açığız. Voleybol milli takımı olarak çok göz önündeyiz. Çok normal olarak karşılıyoruz." yanıtını verdi.