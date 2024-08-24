Hande Baladın'ın tatil fotoğrafları nefes kesti. Bikinisiyle poz verdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gösterdiği performans ile Filenin Sultanları’nın tarihindeki en iyi sonucu almasında büyük pay sahibi olan Hande Baladın’dan flaş bir paylaşım geldi.

Yeni sezon öncesi takımlar çalışmalarına başlarken milli takım izninde olan Baladın dinlenmek üzere tatile çıktı.

Bu sezonun modasına ayak uyduran başarılı voleybolcu tatil için tercihini Yunanistan’dan yana kullandı.

Bikinili hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Hande Baladın adeta görenlerin nefesini kesti.

Baladın’ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.