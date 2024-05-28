Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık

Milletler Ligi için ABD'ye giden Altın Kızlarımız'da Hande Baladın ve Ebrar Karakurt'un yetenekleri beğeni topladı.

Voleybol Milletler Ligi ikinci etabında mücadele edecek olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvanın oynanacağı ABD’nin Teksas eyaletine vardı.

BASKETOL HÜNERLERİNİ GÖSTERDİLER

İlk maçına 29 Mayıs Perşembe günü Almanya karşısında çıkacak olan Altın Kızlarımız kritik mücadele öncesi stres attı.

Takımın antrenmanlarını yaptığı tesiste bulunan basketbol sahasına giren millilerimiz hünerlerini sergiledi.

HER ATTIKLARI GİRDİ

Voleyboldaki performanslarıyla dünyayı hayran bırakan Hande Baladın ve Ebrar Karakurt'un çektiği tüm şutların girmesi olay olurken yeteneklerini görenler yok artık dedi.

POTANIN SULTANLARI

Sosyal medyada gündem olan görüntülere beğeni yağarken kullanıcılar millilerimiz için “Potanın Sultanları” yakıştırmasını yaptı.

Millilerimizin Milletler Ligi'ndeki maç takvimi is şu şekilde:

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

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