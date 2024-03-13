Hande Doğandemir, Murat Ceylan’ın hasretine dayanamayıp 12 saat yol gitti

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Hande Doğandemir, Murat Ceylan’ın hasretine dayanamayıp 12 saat yol gitti
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Survivor All Star’ın sunucusu Murat Ceylan’ı görmek için Dominik’e gitti.

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündem oldu. Survivor’ın popüler ismi, uzun zamandır görüşemediği yakın arkadaşı, ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile buluştu. Ceylan, bu güzel kareyi “Hasretime dayanamayıp asker ocağıma geldi” notuyla Instagram hesabında hayranlarıyla paylaştı.

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Murat Ceylan ve Hande Doğandemir’in samimi fotoğrafı, ikilinin hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bu ikilinin buluşması sosyal medyada çok konuşulurken, fotoğrafın altında ikili hakkında pek çok dedikodu yapıldı. Özellikle ikiliyi ilk kez beraber gören takipçiler, aralarındaki ilişkinin ne boyutta olduğunu merak etti.

Survivor’ın sunuculuğunu yapan Murat Ceylan, Dominik’te geçirdiği yoğun günlerden sonra, Hande Doğandemir’in gelmesiyle moral buldu. Doğandemir’in bu jesti, arkadaşlıklarına ne kadar önem verdiklerini gösterdi. Hande Doğandemir, bu ziyaret için tam 12 saatlik uçak yolculuğu yaptı.

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