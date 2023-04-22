Hande Doğandemir: Yüzüm eskir diye bir korkum yok

Şu sıralar 'Eksik' adlı tiyatro oyunuyla tiyatro sahnesinde yer alan oyuncu Hande Doğandemir, arka arkaya dizi yapmak gibi bir derdi olamadığını söyledi.

Hande Doğandemir: Yüzüm eskir diye bir korkum yok

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Şu sıralar 'Eksik' adlı tiyatro oyunuyla tiyatro sahnesinde yer alan oyuncu, "Yeni bir sinema filmi çektik, aynı zamanda 'Eksik' adlı bir tiyatro oyunumu var. Sezonu kapatıp, eylül ayında oyuna devam edeceğiz. Tiyatro başka bir tutku birebir seyirci ile temas halindesiniz, bu da harika bir duygu yaratıyor oyuncu üzerinde" diye konuştu.

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Son olarak yılbaşında dizi yaptığını ve arka arkaya dizi yapmak gibi bir derdi olamadığını belirten oyuncu, "Bu sıralar ekrandan uzak kalmayı mı tercih ediyorsunuz?" sorusuna "Arka arkaya çok fazla iş yapmak gibi bir derdim yok, yüzüm eskir gibi şeyler düşünmüyorum. Ne zaman ne doğru olursa o olsun. Öyle hesap kitap yapmıyorum. Dijital ya da ulusal olarak ayrım yapmıyorum projelerde" şeklinde cevap verdi.

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