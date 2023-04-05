Hande Erçel'in 80'ler tarzı olay oldu! ‘Yeşilçam güzeli’ dedirtti

Oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtıktan sonra magazin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yeni aşkıyla adından sıkça söz ettiren Erçel'in ünü yurt dışında da büyümeye başladı.

Meslektaşı Kerem Bürsin ile uzun solukla ilişkisini sonlandıran oyuncu, hayranlarını üzmüştü. Aşk orucunu Hakan Sabancı ile bozan Erçel, henüz aileden onay alamasa da ilişkisini doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Sabancı ile ilişkisinin ardından önce Danimarka'ya ardından Milano'ya giden genç oyuncu, burada yaptığı paylaşımlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Son olarak dün gece Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan oyuncu, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Sabancılar ile ilişkisinin ardından cemiyet dünyasına girdiği görülen Erçel, 80'ler tarzıyla büyük beğeni topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum da yağdırdığı karelere, 'Yeşilçam güzeli' yorumları yapıldı.