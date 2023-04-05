5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hande Erçel'in 80'ler tarzı olay oldu! ‘Yeşilçam güzeli’ dedirtti

Hande Erçel'in 80'ler tarzı olay oldu! ‘Yeşilçam güzeli’ dedirtti

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer alan Hande Erçel, 80'ler tarzına büründü. Erçel’in paylaşımlarına beğeni yağdı ve ünlü oyuncu Yeşilçam güzellerine benzetildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:12
Takip Et

Hande Erçel 80’ler rüzgarı estirdi! Yeşilçam güzeli gibi

Hande Erçel'in 80'ler tarzı olay oldu! ‘Yeşilçam güzeli’ dedirtti
+
Aa
-

Oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtıktan sonra magazin gündeminden düşmüyor. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yeni aşkıyla adından sıkça söz ettiren Erçel'in ünü yurt dışında da büyümeye başladı.

Meslektaşı Kerem Bürsin ile uzun solukla ilişkisini sonlandıran oyuncu, hayranlarını üzmüştü. Aşk orucunu Hakan Sabancı ile bozan Erçel, henüz aileden onay alamasa da ilişkisini doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Sabancı ile ilişkisinin ardından önce Danimarka'ya ardından Milano'ya giden genç oyuncu, burada yaptığı paylaşımlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Son olarak dün gece Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan oyuncu, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Sabancılar ile ilişkisinin ardından cemiyet dünyasına girdiği görülen Erçel, 80'ler tarzıyla büyük beğeni topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum da yağdırdığı karelere, 'Yeşilçam güzeli' yorumları yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.