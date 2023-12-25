Hande Erçel buz tutmuş suya girdiği anları paylaştı. Paylaşımına tepki yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel buz tutmuş suya girdiği anları paylaştı. Paylaşımına tepki yağdı
Türk halkı şehitleri için ağlarken tatil fotoğraflarını paylaşan Hande Erçel’e tepki yağdı.

Son zamanlarda oynadığı dizilerle adından oldukça fazla söz ettiren oyuncu Hande Erçel, yurtdışına lüks tatillere gidiyor ve fotoğraflarını sıklıkla sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Bu kez yaptığı kış tatilinden kareler paylaşan Hande Erçel’e tepki yağdı. Türkiye, şehitlerinin yasını tutarken Hande Erçel tatil fotoğraflarından dolayı eleştirildi.

Oyuncu Hande Erçel, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık yaptığı tatillerden kareler paylaşıyor fakat bu kez Türkiye şehit haberlerine üzülürken yaptığı paylaşımlar tepki çekti.

Hande Erçel, yaptığı kış tatilinde karlarla kaplı suya girdiği dakikaları paylaştı, vatandaşlar Erçel’e şehitlerimizi hatırlattı. Oyuncuya, "Bir gün dayanamadın mı?", "Bu kadar duyarsız olmayın", "Yastayız bu pozlar ayıp" şeklinde eleştiriler yapıldı.

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