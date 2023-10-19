Hande Erçel Cannes'da oyunculuğunu eleştirenlere cevap verdi. "Ülkemde savaşıyorum"

İş insanı Hakan Sabancı ile aşkıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, ekranlara Bambaşka Biri dizisiyle döndü.

Yıllardır ekranda olan Hande Erçel, her zaman olduğu gibi son dizisinde de kendini beğendiremedi. Erçel'in dizideki oyunculuğu, bir kesim tarafından hiç beğenilmedi ve eleştiri aldı.

Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında kendisini eleştirenlere dair konuşan oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOK SAVAŞIYORUM"

Hande Erçel, "Bunu karakterim üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla, hatta izlediğimiz birçok kadın karakter kendi dünyalarında var olabilmek için çok savaşıyorlar. Ben de ne yazık ki kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum." dedi.

"Bunlar gerçek hayatta var, izlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan örnek gördüğümüzde onu desteklemiyoruz, eleştiriyoruz." yorumunda bulunan Hande Erçel'in "Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum." cevabı olay oldu.

