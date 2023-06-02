Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a büyük şok!

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Oyuncular Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'ın Disney Plus'a çekmeye planladıkları projeleri, 'azami bütçeyi aştı' gerekçesiyle rafa kaldırıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus'ın yüzü olan oyuncular Hande Erçel, Yılmaz Erdoğan ve Demet Özdemir'in merakla beklenen projeleri iptal oldu. Platforma 'Organize İşler' adlı dizi çekecek olan Erdoğan, yapım için Esra Bilgiç ve Kıvanç Tatlıtuğ'la anlaşmıştı. Demet Özdemir de 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin 2. sezonu çekecekti.

Hande Erçel'in 'Deniz Kızı' dizisinin de senaryosu yazılmış ve yazın sete çıkması bekleniyordu. Ancak platform global bütçe onayıyla ilgili tüm dünyayı kapsayan yapılanması nedeniyle her 3 projenin çekimini erteledi.

Birbirlerinin rakibi olarak gösterilen oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir'in platformdan bölüm başı 150 bin dolara (3 milyon 120 bin TL) anlaştığı konuşulmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' filmi için 10 milyon dolara (200 milyon TL) imza attığı iddia edilmişti.

