Hande Erçel dizi setinde sınava girdi

Sergilediği oyunculuk yetersiz bulunan ve takipçileri tarafından kıyasıya eleştirilen Hande Erçel sadece iş hayatıyla değil özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel ara verdiği eğitim hayatına tekrar başladı. Hande Erçel sınav öncesi çekilen pozunu sosyal medya sayfasından yayınladı.

Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinin setinde sınava girdiği anları paylaşan Erçel sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuğa 2014 yılında merhaba diyen ve bir yıl sonra 'Güneşin Kızları'nda hayat verdiği 'Selin Yılmaz' karakteriyle ün kazanan güzel oyuncu dizi çekimleri yüzünden okuluna devam edememişti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okuyan Hande Erçel okulunu dondurmuştu. Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti. İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.