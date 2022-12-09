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Hande Erçel hasta yeğeni Aylin Mavi için hayalini erteledi

Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gitmeyi isteyen Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'nin tedavisi için planını askıya aldı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:29
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Hande Erçel hasta yeğeni Aylin Mavi için hayalini erteledi ve çıkacağı ABD seyahatini şimdilik erteledi

Hande Erçel hasta yeğeni Aylin Mavi için hayalini erteledi
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En son 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin başrolünde yer alan oyuncu Hande Erçel, setlere dönmeye hazırlanıyor. Bir davete katılan oyuncu, senaryoları değerlendirdiğini söyledi. Erçel, "Ailemle vakit geçiriyorum. Konuştuğumuz birkaç proje var en yakın zamanda netleşecek, güzel şeyler olacak" dedi.

Erçel, ABD'de alacağı oyunculuk eğitimini yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları nedeniyle askıya aldığını belirtti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi ünlü aktörlerin koçu olan, Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim üzerine eğitim almayı planlayan Erçel, "ABD'de oyunculuk niyetim vardı ama birtakım sağlık durumlarından kaynaklı erteledim" diye konuştu.

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