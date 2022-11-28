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Yılmaz Morgül canlı yayında aşkını ilan etti: Dünyada en tatlı reçel, Hande Erçel...

Usta sanatçı Yılmaz Morgül, bugün konuk olduğu canlı yayında kendisinden 29 yaş küçük Hande Erçel'e adeta aşkını haykırdı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:44
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Hande Erçel ile evlenmek isterdim. Yılmaz Morgül canlı yayında aşkını ilan etti

Yılmaz Morgül canlı yayında aşkını ilan etti: Dünyada en tatlı reçel, Hande Erçel...
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Güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Magazin haberiyle ilgili yorum yapan Morgül, konu Hande Erçel'e gelince adeta canlı yayında kendinden geçti.

"HANDE ERÇEL'LE EVLENMEK İSTERDİM"

Hande Erçel'e karşı özel bir ilgisinin olduğundan bahseden Yılmaz Morgül, "1997 yılında şöhret olduğumda Hande Erçel dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim. Bana 'evet' desin ya da demesin... Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Bir aile kızı olarak görüyorum. Güzellik ve yetenek olarak onunla karşılaştırılanları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Dünyada en tatlı reçel, Hande Erçel. Hande Erçel'i çok seviyorum, onu sevenleri de çok seviyorum" dedi

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