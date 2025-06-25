Hande Erçel kayınbiraderinin partisinde böyle poz verdi! Hakan Sabancı ile ayrıldıkları iddia edilmişti

Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla dizisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel’in dizideki cesur sahneler yüzünden ilişkisinde sorunlar olduğu konuşuluyordu. Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’nın doğum gününe katıldı. Güzel oyuncu objektif karşısında böyle poz verdi.

ŞIKLIĞIYLA TAM NOT ALDI

Özel gece için siyah sade bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, şıklığını takıları ile tamamlayarak güzelliği ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

NE OLMUŞTU?

'Aşkı Hatırla' dizisinin bazı sahneleri sosyal medyada gündem olmuş, dizinin çok konuşulan cesur sahnelerinin ardından Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çiftin Instagram'da birbirini hala takip ettiği ve birlikte çekildikleri pozları kaldırmadıkları görülmüştü.

Öte yandan Gupse Özay ile Barış Arduç'a dair de benzer iddialar ortaya atılmıştı. Gupse Özay'ın eşiyle olan fotoğraflarını kaldırdığı öne sürülmüştü.

Barış Arduç ise eşinin yeni projesine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile destek vermişti.