Hande Erçel leopar desenli elbisesiyle poz verdi. Yorum yağdı

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından leopar desenli elbisesiyle çekilen yeni pozlarını paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hande Erçel leopar desenli elbisesiyle poz verdi. Yorum yağdı

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

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Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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1 MİLYONA YAKIN BEĞENİ ALDI

Leopar desenli, vücudunu saran elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, kısa sürede 929 bin beğeni alan gönderisine leopar emojisi ekledi.

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Görünümünü altın rengi aksesuarlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve bir ceketle tamamlayan ünlü isme, takipçilerinden 9 bine yakın yorum geldi.

Geceden karelerini Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

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