Hande Erçel'i çileden çıkaran olay

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Konya'da sokak köpeklerinin başına kürek ve sopayla vurarak öldürülmesi ünlü oyuncu Hande Erçel'i çileden çıkardı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Konya'da yaşanan bu olaya sessiz kalmadı.

"VİCDAN YOKSUNLUĞU!"

Erçel, "Nasıl hala gözünü kapatabiliyorsunuz? Bu yaşanan vahşet! Can onlar can! Bu nasıl vicdan yoksunluğu, yazıklar olsun" diyerek üzüntüsünü ve kızgınlığını dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır."