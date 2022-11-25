25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hande Erçel'i çileden çıkaran olay

Konya köpek barınağında dehşete düşüren görüntüler ünlü oyuncu Hande Erçel'i çileden çıkardı. Erçel "Bu nasıl vicdan yoksunluğu, yazıklar olsun" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:07
Takip Et

Hande Erçel o görüntüleri görünce çileden çıktı

Hande Erçel'i çileden çıkaran olay
+
Aa
-

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada infial yarattı. 

Konya'da sokak köpeklerinin başına kürek ve sopayla vurarak öldürülmesi ünlü oyuncu Hande Erçel'i çileden çıkardı. 

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Konya'da yaşanan bu olaya sessiz kalmadı.

"VİCDAN YOKSUNLUĞU!"

Erçel, "Nasıl hala gözünü kapatabiliyorsunuz? Bu yaşanan vahşet! Can onlar can! Bu nasıl vicdan yoksunluğu, yazıklar olsun" diyerek üzüntüsünü ve kızgınlığını dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
4
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
6
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP’li Sertel: Asıl yaptıkları muhalif duruşlarıyla bilinen kişilere basın kartlarını vermemek”
﻿CHP’li Sertel: Asıl yaptıkları muhalif duruşlarıyla bilinen kişilere basın kartlarını vermemek”
﻿CHP’li Sertel: Asıl yaptıkları muhalif duruşlarıyla bilinen kişilere basın kartlarını vermemek”
﻿50 milyonluk vurgun! 40 kişi gözaltında
﻿50 milyonluk vurgun! 40 kişi gözaltında
﻿50 milyonluk vurgun! 40 kişi gözaltında
﻿MSB Yunanistan sınırında 15 kişinin yakalandığını duyurdu
﻿MSB Yunanistan sınırında 15 kişinin yakalandığını duyurdu
﻿MSB Yunanistan sınırında 15 kişinin yakalandığını duyurdu
﻿Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır 14 yaralı
﻿Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır 14 yaralı
﻿Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır 14 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.