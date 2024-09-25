Hande Erçel o soruyu duyunca kendini tutamadı! Böyle geçiştirdi

Sık sık Hakan Sabancı ile birlikte seyahata çıkan Hande Erçel, yüzü olduğu markanın gecesinde boy gösterdi. Arzu Sabancı’nın oğlu Hakan Sabancı ile dolu dizgin aşk hayatı başlayan güzel oyuncu muhabirlerin soruları karşında bakın ne yaptı?

İkilinin yaşadığı aşka aileden onay gelip gelmediği merak ediliyor. Markanın gecesinde tarzıyla beğeni toplayan Erçel’e özel hayatıyla ilgili sorular soruldu.

SORUYU DUYUNCA KENDİNİ TUTAMADI

Bir mubabir Erçel'e 'Hakan Bey'le bir fotoğraf paylaştınız. Arzu Hanım'da kalpli bir yorum yaptı. Bu yorum da onay verildi geline diye yorumlandı' diye sorunca Erçel kendini tutamadı ve 'bence böyle bir muhabbete hiç girmeyelim' diyerek söze girdi.

SORUYU BÖYLE GEÇİŞTİRDİ

Erçel sözlerine 'hiç sokmayın beni böyle bir günde' diyerek soruyu geçiştirdi. Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Erçel'in bu haline; 'çok iyi geçiştirmiş' yorumları yapıldı.