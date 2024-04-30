Hande Erçel spor salonundan paylaştı. Fit vücuduyla hayran bıraktı

Şu sıralar ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez fit görüntüsü ile gündeme geldi.

30 yaşındaki ünlü oyuncu spor salonunda spor yaptığı anları “Belalım” notu ile takipçileriyle paylaştı.

Spor hocası Erol Mutlusoy’un mentörlüğünde spor yapan Hande Erçel’in fit görüntüsü ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Son olarak Bambaşka Biri dizisi ile kamera karşısına geçen Hande Erçel'in yeni projesi ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Erçel, ayrıca Güneşin Kızları, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda da rol almıştı.