Hande Erçel spor salonundan paylaştı. Fit vücuduyla hayran bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel spor salonundan paylaştı. Fit vücuduyla hayran bıraktı
Hande Erçel, spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Erçel’in fit vücudu görenleri hayran bıraktı.

Şu sıralar ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez fit görüntüsü ile gündeme geldi.

odatv-image-107-56fdfb543e424c.jpg

30 yaşındaki ünlü oyuncu spor salonunda spor yaptığı anları “Belalım” notu ile takipçileriyle paylaştı.

Spor hocası Erol Mutlusoy’un mentörlüğünde spor yapan Hande Erçel’in fit görüntüsü ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Son olarak Bambaşka Biri dizisi ile kamera karşısına geçen Hande Erçel'in yeni projesi ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Erçel, ayrıca Güneşin Kızları, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda da rol almıştı.

q.jpg

e.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin elektrik üretimi şubat ayında arttı Ekonomi
Türkiye'nin elektrik üretimi şubat ayında arttı
Başı hoş olmamak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başı hoş olmamak deyimi ne anlama geliyor?
Alina Boz havuz pozları ile sosyal medyayı salladı Magazin
Alina Boz havuz pozları ile sosyal medyayı salladı
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor. Ekonomi
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor.
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti Dünya
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Özbekistan'a gidiyor Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Özbekistan'a gidiyor
Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi Ekonomi
Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi