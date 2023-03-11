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Hande Erçel ve Burak Deniz'i buluşturmuştu! İki Yabancı dizisiyle ilgili flaş gelişme

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünü paylaşacağı İki Yabancı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:54
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Hande Erçel ve Burak Deniz'i buluşturan İki Yabancı dizisiyle ilgili flaş gelişme

Hande Erçel ve Burak Deniz'i buluşturmuştu! İki Yabancı dizisiyle ilgili flaş gelişme
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel ve Burak Deniz’i buluşturan İki Yabancı dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Tims&B imzalı dizide olaylar bir hayırsever iş insanının cesedinin ormanlık alanda bulunmasıyla başlıyor. Olayı araştıran savcı Leyla (Hande Erçel) ile olayda adı geçen ünlü televizyoncu Kenan Öztürk’ün yolu (Burak Deniz) bu cinayetin ardından kesişiyor. Dizinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyordu. Ancak son gelen haberlere göre dizinin nisan sonunda yapılması planlanan yayını yeni sezona ertelendi. Neslihan Yeşilyurt’un yöneteceği, Ethem Özışık’ın ise yazdığı dizi nisanda sete çıkacak.

Yapılan yeni planlamaya göre 3 bölüm stok çekilecek ve çekilen bölümler eylül sezonunda seyirciyle buluşacak. Cem Davran, Gülçin Hatıhan, Begüm Akkaya ve Feridun Düzağaç’ın el sıkıştığı dizinin hikâyesi Onur Şener ve Lokman Maral’a ait...


 

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