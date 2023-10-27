Hande Erçel yeni bir kazanç kapısı buldu. Paraya para demeyecek

Hande Erçel oyunculuğu ve aşk hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram hesabında 31 milyon takipçisi bulunan Erçel özel paylaşımlarını ücretli yaptı.

Ersoy Özdem
Hande Erçel yeni bir kazanç kapısı buldu. Paraya para demeyecek

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hande Erçel sık sık gündem oluyor. Bambaşka Biri dizisinde rol alan Erçel güzelliği ve oyunculuğuyla ilgi odağı olan isimlerden biri.

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ABONELERE ÖZEL PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Erçel yeni bir özelliği uygulamaya başladı. Ünlü isim artık sosyal medya hesabından abonelere özel paylaşım yapacak.

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İŞTE ABONELİK ÜCRETİ

Hande Erçel’in özel paylaşımlarını görmek isteyenlerin aylık 32.99 TL ödeme yapması gerekecek.

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ŞEYMA SUBAŞI DA KULLANIYOR

Daha önce bu uygulamayı kullanan Şeyma Subaşı'nın abonelik ücreti en başta 69.99 TL olmuştu. Subaşı daha sonra bu ücreti 119.99 TL'ye kadar çıkarmıştı.

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