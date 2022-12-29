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Hande Erçel güzellik için kesenin ağzını açtı

Oyuncu Hande Erçel, kendisini 2023'e sayılı günler kala bakıma aldı. Ünlü oyuncu 4 güzellik işlemi birden yaptırdı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:17
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Hande Erçel yeni yıl öncesi bakıma girdi! Kesenin ağzını açtı

Hande Erçel güzellik için kesenin ağzını açtı
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, yaklaşan yeni yıl öncesi kendisini adeta bakıma aldı. Dört ayrı güzellik işlemi yaptıran 29 yaşındaki Hande Erçel, 75 bin TL'lik bakım sayesinde 2023'e yenilenmiş girecek.

YENİ YILA YENİ HANDE

Takvim'in haberine göre; Şişli'deki bir merkeze giden Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde PB serum, kristal dolgu, Jawline dolgusu ve Paris ışıltısı adı verilen dört ayrı yönteme başvurdu. Bu işlemler ve cilt bakımı gibi ekstra işlemler için yaklaşık 75 bin TL harcayan güzel oyuncu, böylece yeni yıla da yenilenmiş girecek.

İŞTE AMELİYATSIZ OPERASYONLARI

Jawline dolgusuyla çene hattının daha hacimli ve keskin olması sağlanır. Paris ışıltısıyla cildiniz daha sağlıklı ve parlak bir görünüm alır.


 

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