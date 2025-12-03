İş insanı Hakan Sabancı ile üç yıllık ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, yaptığı yatırımla duyanları şoke etti. Reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiren oyuncunun, kazancını gayrimenkule yönlendirdiği iddia edildi.

2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE EV ALDI!

Gel Konuşalım programı sunucularından Ece Erken, Hande Erçel'in İstanbul Riva'da yaklaşık 2 milyon dolar (84 milyon 500 bin lira) değerinde bir ev satın aldığını ileri sürdü.

Malikaneye benzetilen yeni evi ile gündeme gelen Erçel'in reklam anlaşmalarından elde ettiği gelirler de yeniden gündeme taşındı.

Erçel, bir marka ile 2021’de 1,5 milyon, 2022’de 5 milyon, 2023’te 8 milyon, 2024’te ise 10 milyon liraya anlaşmıştı. Bu yıl için de 20 milyona imza atan Erçel son 5 yılda 50 milyon TL kazanmış oldu.