Hande Erçel’den ortalığı kızıştıracak hamle! İddiaların odağındaydı...

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel’den ortalığı kızıştıracak hamle! İddiaların odağındaydı...

Yer aldığı projelere sıklıkla eleştiri oklarının hedefi olan Hande Erçel magazin gündemine bomba gibi düşecek bir hamle yaptı. Bu hamle takipçilerinin kafasında soru işaretlerine neden oldu.


Ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemlerde Barış Arduç‘la birlikte yer aldığı Aşkı Hatırla adlı yapımla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun aşk hayatı da sık sık mercek altına alınıyor.

31 yaşındaki genç oyuncu Hande Erçel iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile magazin gündemine sık sık bomba gibi düşüyor.
Daha önce ayrıldıkları öne sürülen çift bu iddiaları yalanlayarak aşklarının devam ettiğini açıklamıştı.

ercel.jpg

Bununla birlikte çiftin İtalya tatili de sosyal medyada en çok konuşulan magazin olayları arasındaki yerini korudu. Ancak Erçel sosyal medya hesabından bir anda fotoğrafları kaldırdı. Erçel’in bu hamlesi takipçilerinin kafasının karışmasına neden oldu.

Ayrılık olup olmadığına ilişkin taraflardan net bir açıklama gelmedi

Son Haberler
Samsunspor'un tarihi Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu
Samsunspor'un tarihi Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu
Adana’da feci kaza: otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi
Adana’da feci kaza: otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi
Belediye başkanı eleştirilere dayanamadı, istifa etti
Belediye başkanı eleştirilere dayanamadı, istifa etti
Çanakkale’de 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale’de 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bursa'da feci kaza Baba- kızı ayırdı!
Bursa'da feci kaza Baba- kızı ayırdı!