Hande Erçel’den ortalığı kızıştıracak hamle! İddiaların odağındaydı...



Ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemlerde Barış Arduç‘la birlikte yer aldığı Aşkı Hatırla adlı yapımla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun aşk hayatı da sık sık mercek altına alınıyor.

31 yaşındaki genç oyuncu Hande Erçel iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile magazin gündemine sık sık bomba gibi düşüyor.

Daha önce ayrıldıkları öne sürülen çift bu iddiaları yalanlayarak aşklarının devam ettiğini açıklamıştı.

Bununla birlikte çiftin İtalya tatili de sosyal medyada en çok konuşulan magazin olayları arasındaki yerini korudu. Ancak Erçel sosyal medya hesabından bir anda fotoğrafları kaldırdı. Erçel’in bu hamlesi takipçilerinin kafasının karışmasına neden oldu.

Ayrılık olup olmadığına ilişkin taraflardan net bir açıklama gelmedi

