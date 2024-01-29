Hande Erçel'den oyunculuğu bıraktığı iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen dizisinin erken final yapması neticesiyle gündem olan Hande Erçel, projedeki performansıyla da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bütün bu eleştirilerden sonra Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı yönünde dedikodular hızla büyümeye başladı. Geçtiğimiz gün Akatlar'da objektiflere yansıyan güzel oyuncu merak edilenler hakkında açıklamada bulundu.

Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Tüm yaz birlikte yurt dışında tatil yapan çiftten 30 yaşındaki Erçel, oyunculuğu bırakacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

"OYUNCULUK BENİM TUTKUM"

Rol aldığı son dizi projesinin erken final yapması sonrası sosyal medya hesabından oyunculuğa ilişkin fotoğrafları sildiği ve oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Hande Erçel, çıkan haberleri yalanladı.

Oyunculuğu sevdiğini dile getiren güzel oyuncu, “Benim mesleğim, tutkum oyunculuk. Bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyorlar. Aksine iş yapmak istiyorum. Dijitalde bir projede yer almak istiyorum” diye açıklama yaptı.

"FİNAL DÖNEMİNDEYİM"

Ünlü isim, son günlerde seramik atölyesinde yaptığı pastayı takipçileriyle paylaşmıştı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Hande Erçel, o görüntülerin anımsatılması üzerine; “Arkadaşımın atölyesiydi, kendisine eşlik ettim. İlgi alanım zaten sanat. Bunun okulunu okuyorum. Okulum devam ediyor. İş bitti, direkt okula yöneldim. Final dönemindeyim. Onlarla ilgileniyorum” dedi.