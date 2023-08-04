Hande Erçel'in abisi 'Masumlar Apartmanı'ndan çıktı

“İki Yabancı” dizisinin çekimlerinin ağustosun 3. haftasında başlanması planlanıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide Burak Deniz ile Hande Erçel başrol savcı Leyla ile televizyoncu Kenan rolleriyle çok konuşulacak sahnelerde yer alacak. Ethem Özışık’ın yazdığı dizinin kilit rollerinden Leyla’nın abisi Tahir’i de çok başarılı bir oyuncu canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özellikle Masumlar Apartmanı‘ndaki performansı hafızalarda yer eden Uğur Uzunel, “İki Yabancı”nın ekibine katıldı. Uzunel aynı zamanda Craft Tiyatro’da “Sığınak” adlı oyunda da rol alıyor. Hande Erçel de geçen aylarda oyunu izleyenler arasında yer almıştı.

