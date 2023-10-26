Hande Erçel'in anne özlemi. "Pudra kokulum, seni çok seviyorum"

Oyuncu Hande Erçel, Ocak 2019'da vefat eden annesi Aylin Erçel'i doğum gününde andı.

Hande Erçel'in anne özlemi. "Pudra kokulum, seni çok seviyorum"

Editör: Ersoy ÖZDEM

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri isimli dizide Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'e olan özlemini dile getirdi.

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"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

4 sene önce annesini kanserden kaybeden Hande Erçel, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevgisini dile getiriyor.

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Oyuncu son olarak Instagram hesabından annesinin bir fotoğrafını yayınlayarak "İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

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