Hande Erçel’in kızıl sevdası kısa sürdü. Yeniden imaj değiştirdi

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Hande Erçel’in kızıl sevdası kısa sürdü. Yeniden imaj değiştirdi
Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kızıl saç sevdasının kısa sürdüğü ortaya çıktı. Yeniden imaj değiştiren Erçel son halini sosyal medyadan paylaştı.

İmajını sık sık değiştirmesiyle gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel’in kızıl saç sevdası kısa sürdü. Bir süre önce saçlarını kızıla boyayan Erçel’e sosyal medyadan farklı yorumlar gelmişti.

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Erçel’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda saç rengini değiştirdiği görüldü. Erçel’in eski rengine döndüğü görüldü. Öte yandan ünlü oyuncunun saçlarını örmesi de dikkat çekti.

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AŞK HAYATIYLA DA KONUŞULUYOR

Hande Erçel imajıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Erçel’in yaptığı paylaşımlar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

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Saç renginde değişiklik yapan Hande Erçel, kısa süredir sık sık imaj değiştiriyor. Saçında tekrar farklılık yapan Hande Erçel, o anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Öte yandan Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu. Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" demişti.

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