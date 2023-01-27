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Hande Erçel'in tarzının fiyatı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından pencerenin önünde çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Erçel'in üzerindeki yeni kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:18
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Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı

Hande Erçel'in tarzının fiyatı ortaya çıktı
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Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Yeşil-gri çizgili elbisesi ve siyah çizmeleriyle pencere önünde çekilen fotoğraflarını yayınlayan Erçel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

Takipçileri ünlü isme; "Nasıl bu kadar güzel olabilirsin?", "Çok merak ediyorum, bu efsane fotoğrafları kim çekti?" ve "Güneş gibi parlıyorsun" gibi mesajlar yazdı.

ÇİZMELERİ 34 BİN TL

Erçel'in çok konuşulan bu karelerinden sonra, stilinin bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram hesabına göre; ünlü ismin yüzü olduğu markaya ait olan elbisesinin fiyatı 2 bin 239 TL. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan çizmeleri ise tam 34 bin TL değerinde.

"YOĞUN BİR TEMPOYA GİREYİM"

Ara verdiği Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne devam eden oyuncu, "Okula tekrar kayıt oldum, yeni dönemde okulluyum artık. Çok heyecanlıyım, yıllar sonra tekrar girdim içeriye; kalbim durmuyordu. Benim için çok kıymetli, bitirmek istiyordum içimde kalmıştı. İkinci sınıftan başlıyorum. Verdiğim, veremediğim derslerim falan var; o kısım biraz karışık" demişti.

İş ve okulla beraber yoğun çalışacağı hatırlatılan Erçel, "Çok oturdum, yeter artık gireyim yoğun bir tempoya" şeklinde konuşmuştu.

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