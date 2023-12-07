Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı. Çizmelerinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündemde…

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

VIP araçta çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 792 bin beğeniye ulaştı.

Takipçileri, güzel oyuncuya "Kraliçe gelmiş", "Harika görünüyorsun" ve "Dünyanın en güzel kadınısın" gibi 5 binen fazla yorum yaptı.

Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, tarzının fiyatı da ortaya çıktı.

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markanın 3 bin 250 TL değerindeki elbisesini giyen güzel oyuncunun ceketi 3 bin 999, çizmesi 57 bin 770, kolyesi ise 5 bin 200 TL değerinde.