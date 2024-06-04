Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti

Gazeteci Nagehan Alçı'dan 2023'te tek celsede ayrılan Rasim Ozan Kütahyalı, yeni aşkıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bir aşkın kollarına atılmasıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Kütahyalı'nın Pınar Ayaz ile verdiği aşk pozu, dikkatleri üzerine çekti.

Kütahyalı, şimdilerde yeni partneriyle gündemde.

Hande Sarıoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı ile verdiği pozla birlikte, “Hayda, bu ikili şaka. Çok yakında. Şimdi, güldük eğlendik hadi, ligi kapatalım, önümüzdeki maçlara bakalım Euro 2024'e sayılı günler kaldı, milli heyecan dört bir yanı sardı” ifadeleriyle yakında birlikte Beyaz TV'de program yapacaklarının müjdesini verdi.

Ancak bu poz, Hande Sarıoğlu'nun bazı takipçileri tarafından olumlu karşılanmadı.

İşte tepki yorumları:

“Ya ne alaka”

“Ben izlemem”

“Bu adamla ne işin var ya”

“Tencere kapak”

“Başka isim mi yoktu yapma Hande”

“Program yapacak başka biri kalmadı mı?”