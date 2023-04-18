Hande Soral ile İsmail Demirci çocuklarını bakın kime benzetti

Ünlü oyuncu Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, İstanbul Akvaryum’da objektiflere yansıdı. Ünlü çift, çocuklarının kime benzediğini açıkladı.

Hande Soral ile İsmail Demirci çocuklarını bakın kime benzetti

'Ateş Kuşları' dizisiyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Hande Soral ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci, İstanbul Akvaryum’da objektiflere takıldı. Yakın zamanda bebek sahibi olan çift, güzel vakit geçirirken karşılaştıkları muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

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Bebeklerine Ali ismini veren oyuncu çift, "Bebek kime benziyor?" sorusuna baba İsmail Demirci, "Bu konuda çok fazla yorum var, daha çok bana benzetiyorlar" cevabını verdi.

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Birlikte akvaryumda gezen çift, akvaryumdaki balık çeşitlerine, Amazon ormanının atmosferine hayranlıklarını dile getirdiler. Gezilerini tamamlamalarının ardından, araçlarına binen Soral ve eşi akvaryumdan ayrıldı.

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